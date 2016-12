De Mos is scherp voor Standard en zwaait met lof naar de coach van dé ploeg in vorm: "Ze trokken het lot uit de loterij met hem"

Foto: © photonews

KV Mechelen heeft er een uitstekende midweekspeeldag opzitten. De Maneblussers wonnen zelf van PO1-concurrent Charleroi (1-0) en zagen hoe andere kandidaten KRC Genk en Standard punten verloren.

En dus staat KV nog steeds op een virtuele vijfde plaats (AA Gent kan er donderdagavond nog over wippen). "Ik gun het de club én de trainer ook", is gewezen succescoach van Mechelen Aad De Mos duidelijk in Gazet van Antwerpen. "Zeker na wat hij heeft meegemaakt bij Standard."

"Met Yannick Ferrera heeft KV het lot uit de loterij getrokken. Het is geen toeval dat hij beter presteert met een selectie die zeker niet sterker is dan die onder Jankovic."

De stijgende druk

Nu Malinwa er ook steeds meer zelf in begint te geloven, volgt mogelijk ook de stress. "Het grootste vraagteken blijft hoe de spelers zullen omgaan met de druk", aldus De Mos. "Veel ervaring met deze situatie hebben ze niet en in deze fase zal niemand hen nog onderschatten."