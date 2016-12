'Anderhalf jaar geleden nog te zwak voor Anderlecht, nu voor 10 miljoen euro op weg naar de Premier League'

Foto: © photonews

'Te zwak voor Anderlecht'. Dat was het besluit toen Luka Milivojevic paars-wit in de zomer van 2014, eerst op huurbasis en een jaar later definitief, inruilde voor het Griekse Olympiakos. Met de wintermercato van 2017 in zicht is de Serviër grof wild.

Eerder raakte al bekend dat Leicester City en Fiorentina achter Milivojevic aanzitten. In Rusland ziet men hem dan weer als de ideale vervanger voor Axel Witsel bij Zenit en worden bedragen van 20 miljoen euro genoemd.

De belangstelling dikt hoe dan ook aan. La Dernière Heure meldt dat West Ham United, in moeilijkheden in de Premier League, Milivojevic wil inlijven en zéér geïnteresseerd is.

Olympiakos plakt alvast een transferprijs van 10 miljoen euro op het hoofd van de middenvelder. Dat is bijna het tienvoudige dan het bedrag (een dik miljoen euro) waarvoor de Brusselaars hem anderhalf jaar geleden lieten gaan.