Mag Batshuayi de geschorste Costa vervangen? Conte legt uit

De overgang van Batshuayi naar Chelsea leek aanvankelijk een succes, met toch wat goals en goeie acties in zijn eerste invalbeurten. De laatste tijd krijgt hij echter minder kansen, maar door de schorsing van Costa komt er misschien beterschap.

De niet altijd zo sportieve spits van The Blues zit immers aan vijf gele kaarten. Daardoor is hij in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth geschorst. Tijd dus voor Batshuayi? Conte wil daar nog niets over beslissen.

Michy in de wachtkamer

"Ik heb vier dagen om de situatie te bestuderen en de beste oplossing te vinden", gaf hij aan op de persconferentie voor de Engelse media. "Ik heb verschillende mogelijkheden om Costa en Kante te vervangen. Dit is een goeie test voor ons."

Over Batshuayi bleef hij op de vlakte, al lijkt hij nog niet helemaal overtuigd van de Belg. "Hij werkt hard, maar moet nog geduld hebben. Om in Engeland aan te komen en direct te spelen, is niet makkelijk. Zeker voor jonge spelers. De volgende stap voor hem is meer spelen, maar dat is ook niet makkelijk."