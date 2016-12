Dat Poulain de wedstrijd tegen Eupen kon uitspelen? Een wonder als je deze beelden ziet

Club Brugge beschikt over twee populaire leuzes waar het graag mee uitpakt: 'No sweat, no glory' en #bluvngoan. Verdediger Benoit Poulain beantwoordt zonder twijfel perfect aan beiden...

De Fransman werd tijdens Eupen-Club Brugge gehecht aan de wenkbrauw, maar speelde zonder verpinken het duel uit. Meer zelfs: Poulain dwong Eupen-verdediger Siebe Blondelle niet lang na zijn blessurebehandeling nog tot een eigen doelpunt.

Na de wedstrijd gooide Club Brugge een foto van Poulain op de sociale. Het linkeroog van Poulain plakte na afloop van de wedsrijd helemaal dicht. #BluvnGoan en #NoPainNoGain klonk het toepasselijk. Veel beterschap, Benoit!