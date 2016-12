Niet Wilmots, wel ex-coach De Bruyne die nu Thorgan Hazard gaat trainen

Foto: © photonews

Gisteren werd André Schubert ontslagen bij Borussia Mönchengladbach. Marc Wilmots leek één van de topkandidaten om hem op te volgen, maar één dag na de feiten stelde de Bundesliga-club al een andere coach aan.

Hecking werd dit seizoen ontslagen bij Wolfsburg, waar hij eerder Kevin De Bruyne en Koen Casteels onder zijn hoede had. Borussia gaf ook uitleg op zijn officiële website. "Na de slechte resultaten van de afgelopen weken willen we het team een nieuwe impuls geven en daar leek Dieter Hecking ons de ideale man voor", legde sportief directeur Max Eberl uit. "Het is een coach met veel ervaring. We hopen dat hij ons zowel nationaal als internationaal naar succes kan leiden."

Mönchengladbach staat op een bijzonder troosteloze veertiende plaats en kon maar vier van zijn zestien competitiematchen winnen. In de Charmpions League werden ze derde met vijf punten in een groep met Barcelona, Manchester City en Celtic.