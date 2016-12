Dries Mertens blijft op wolk spelen en scoort opnieuw (en lokt strafschop uit), ander Rode Duivel maakt voor eerst in 4 maanden(!) nog eens 90 minuten vol

Niet enkel in België werd op donderdagavond gevoetbald, ook in de Serie A was dat het geval. En het werd opnieuw een mooie dag voor Dries Mertens. Hoewel?

Dries Mertens scoorde opnieuw, goed voor zijn achtste goal in een dikke week tijd. Maar zijn ploeg Napoli leek uiteindelijk wel van Fiorentina te gaan verliezen.

Tot Mertens nog eens zijn duivels wist te ontbinden en in minuut 93 zo een strafschop kon versieren voor de Napolitanen. Gabbiadini twijfelde niet vanop de stip: 3-3 eindstand.

Bij AS Roma kreeg Thomas Vermaelen dan weer nog eens een basisplaats. Hij maakte net als Radja Nainggolan de 90 minuten vol, de Romeinen wonnen met 3-1 van Chievo.

