'Belgische ontdekking uit de Eredivisie lonkte naar Anderlecht en Standard, maar kan in januari naar Italië'

Loris Brogno is hot op de transfermarkt. De Belgische aanvaller scoorde al zeven keer voor Sparta Rotterdam en droomt van een wintertransfer.

"Een topclub als Anderlecht of Standard mag altijd aankloppen", verkondigde de aanvaller eind oktober nog in gesprek met Voetbalkrant.com. (Lees HIER meer) Een overstap naar de Belgische top wordt het nog niet meteen, maar naar Italië misschien wel.

Zijn makelaar Gaetano Montalbano liet bij Tuttomercatoweb verstaan dat Brogno, die Italiaanse roots heeft, klaar is om in januari de oversteek naar de laars te maken. De ex-spits van Charleroi, OHL, Lommel United en Bergen heeft zo de wind in de zeilen. Twee weken geleden brak Sparta het contract van onze landgenoot nog open tot medio 2018.