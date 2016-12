Duidelijke meningen over topper: "Twee klassen te licht", maar "Teo is de levensverzekering van Weiler" - fans Club Brugge boos om opvallende reden

Gent en Anderlecht mochten op donderdagavond de wei in om speeldag 20 in stijl af te sluiten. Gent nam Anderlecht meteen bij de keel, maar gelukkig was er nog Teodorczyk om de problemen minder dramatisch te laten overkomen.

Het eerste halfuur werd Anderlecht namelijk weggespeeld door AA Gent, dat zelfs meer dan 1-0 had kunnen (en moeten?) uitlopen. Zo profiteerden de Buffalo's niet van een flatertje van Boeckx, die meteen flink op de korrel werd genomen.

Boeckx, Kara et Nuytinck, les ingrédients d'une belle défense de tocards #gntand #jpl — Super Connard (@Iamsuperconnard) 22 december 2016

Boeckx est passé du statut de Franck the Tank à Franck the branqu' #gntand — Super Connard (@Iamsuperconnard) 22 december 2016

Boeckx qui nous fait "Et la je vais faire comme Roef!"

Une fois pas deux garçons hein ! #GNTAND — Axel ✏ (@BeLagger) 22 december 2016

Frank de drama tank #GntAnd — Pieter (@DonPierlo007) 22 december 2016

Dankzij Teodorczyk was het twee minuten na de 1-0 van Milicevic overigens allemaal opnieuw te doen. En dus is iedereen - niet voor het eerst dit seizoen - vol lof voor de Poolse spits.

Effe 25min. voetballes krijgen van Gent en dan Teo droog met de gelijkmaker 😂😱#gntand #grappig #nietgrappig — Raven (@1908_Kristof) 22 december 2016

Teo is onvermijdelijk #gntand — Milan Vandecappelle (@Milan_vdc) 22 december 2016

Teo dodelijke spits voor elke verdediging! Klasse speler 🔥🔥💜 #GntAnd — Raffelay (@Raphael_vc05) 22 december 2016

Zonder Teo stonden wij gewoon in de rechterkolom waarschijnlijk #gntand — Kris met K (@grabberke) 22 december 2016

De fans van Club Brugge ergerden zich dan weer blauw aan de gezangen in het stadion.

Waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Voetbal of een Anti-Brugge sing-a-long? #gntand — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) 22 december 2016

"Al wie niet springt is fcb" & "alle boeren zijn homo's" worden gezongen door het publiek in #gntand. Toch los op kop! #wearebruges 🔵⚫️ — Dj Blondello (@BlondeelT) 22 december 2016