Zowaar vier Premier League-clubs zitten achter speler van Standard

Guillaume Hubert is serieus in trek. De 22-jarige doelman van Standard speelde dit seizoen Jean-François Gillet uit doel en heeft al heel wat indruk gemaakt. De halve Premier League lijkt wel voor hem in de rij te staan.

Bij Sky Sports valt vandaag immers te lezen dat Liverpool zijn oog op de goalie van de Rouches heeft laten vallen. Daar is al heel het seizoen een doelmannenstrijd aan de gang. Eerst speelde Loris Karuis Mignolet uit doel, maar sinds kort staat de Belgische nummer 2 weer tussen de palen. Maar voor de toekomst houden ze ook Hubert in het oog.

En niet enkel Liverpool... Gisteren werd ook al de interesse van Arsenal gemeld. En volgens Sky zouden ook Swansea City en Leicester City hem serieus hoog op hun scoutingslijstje staan hebben. Een transfer dit seizoen is echter niet aan de orde. Voorgenoemde clubs willen eerst zien of hij zich aan dit tempo blijft ontwikkelen.