Het programma van de Flames in januari 2017

2017 wordt het jaar waarin de Red Flames misschien wel voor dé stunt van het jaar zorgen op het EK. Maar eerst moeten ze in alle rust en in de best mogelijke omstandigheden toewerken naar dat Europees kampioenschap in Nederland. Het jaar wordt aangevat met een zesdaagse stage en 30 namen.

Op het EK zullen er (uiteraard) maar 23 speelster kunnen naar Nederland vertrekken, maar voor deze stage vertrekt Ives Serneels van een ruime kern van 30.

"We gaan ook testen uitvoeren, om iedereen van kortbij verder op te volgen, in combinatie met het programma van de speelsters bij hun clubs en bij de nationale ploeg", klonk het al bij Ives Serneels.

Het programma in januari zit goed vol - inclusief een oefenpartij tegen Frankrijk B.

Programma

Dinsdag 17/1 (15u45) : training

Woensdag 18/1 (10u30) : training

Donderdag 19/1 (uur t.b.c.) : oefenwedstrijd (deel selectie) vs Frankrijk B in Frankrijk

Vrijdag 20/1 (11u00 en 15u00) : training

Zaterdag 21/1 : samenkomst

Zondag 22/1 : vrij

Maandag 23/1 : testing

De volledige selectie:

· Julie BIESMANS (R. Standard de Liège)

· Jassina BLOM (SC Heerenveen, NED)

· Janice CAYMAN

· Jana CORYN (LOSC Féminines, FRA)

· Imke COURTOIS (R. Standard de Liège)

· Maud COUTEREELS (LOSC Féminines, FRA)

· Tine DE CAIGNY (RSC Anderlecht)

· Laura DELOOSE (RSC Anderlecht)

· Laura DE NEVE (RSC Anderlecht)

· Nicky EVRARD (KAA Gent Ladies)

· Heleen JAQUES (RSC Anderlecht)

· Diede LEMEY (RSC Anderlecht)

· Lien MERMANS (KRC Genk Ladies)

· Kassandra NDOUTOU MISSIPO (KAA Gent Ladies)

· Justien ODEURS (FF USV Jena, GER)

· Lenie ONZIA (FC Twente, NED)

· Davina PHILTJENS (AFC Ajax Amsterdam, NED)

· Zandy SOREE (University of Central Florida, USA)

· Charlotte TISON (RSC Anderlecht)

· Chloé VANDE VELDE (KAA Gent Ladies)

· Davinia VANMECHELEN (R. Standard de Liège)

· Lorca VAN DE PUTTE (Kristianstads DFF, SWE)

· Nicky VAN DEN ABBEELE (RSC Anderlecht)

· Justine VANHAEVERMAET (RSC Anderlecht)

· Sofie VAN HOUTVEN (KRC Genk Ladies)

· Elien VAN WYNENDAELE (KAA Gent Ladies)

· Sarah WIJNANTS (R. Standard de Liège)

· Tessa WULLAERT (VFL Wolfsburg, GER)

· Sara YUCEIL (Olympique de Marseille, FRA)

· Aline ZELER (R. Standard de Liège)