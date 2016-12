Tottenham-Belgen zien absolute sterkhouder contract verlengen

Foto: © photonews

Goed nieuws voor Tottenham Hotspur, en dan vooral voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Zijn zien één van hun meest gewaardeerde collega's zijn contract verlengen.

Dat de defensie van de Spurs in het seizoensbegin stond als een huis stond, lag voor een groot deel aan de prestaties van Alderweireld en Vertonghen in het hart van de verdediging, maar ook de Fransman achter hen deed het uitstekend.

Hugo Lloris geldt al een tijdje als één van de beste doelmannen van Europa en zal nu wat langer in het Tottenham-shirt te zien zijn. Hij verlengde zijn contract tot 2022 en ligt dus nog 5,5 jaar onder contract op White Hart Lane.

🗣 Hugo: "I'm very pleased with this new contract. It shows how much I believe in this project." #COYS pic.twitter.com/2k0DJk3UEc