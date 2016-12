Voorzitter De Witte roert zich: "Topaffiche naar de vaantjes gefloten door ALWEER incompetente arbitrage, maar we mogen nog erg veel ambiëren"

Foto: © Photonews

AA Gent werd in eigen huis geklopt door Anderlecht, al speelden ze - tot de rode kaart voor Esiti en zelfs daarna - dominant voetbal. Voorzitter Ivan De Witte is het beu met de slechte arbitrage in België, maar ziet het met Gent wél nog goed komen.

“Dit is zeer zuur, want AA Gent speelde een bijzonder goede wedstrijd met veel grinta en inzet. We hebben de match in handen genomen en op een heel dominante wijze gespeeld in de eerste helft", aldus voorzitter De Witte voor de camera's van VTM.

"En dan was er een duidelijke fase waar de scheidsrechter de mist is ingegaan. Het is spijtig dat zo’n topaffiche naar de vaantjes gefloten wordt door de scheidsrechter. En het is niet de eerste keer dit seizoen!"

Al vaak benadeeld geweest dit seizoen

Want De Witte kon zich nog wel wat andere zaken herinneren ... "Wat met Boucaut in Jan Breydel, of het duidelijke doelpunt in Eupen dat werd afgefloten? We zijn al vaak benadeeld geweest dit seizoen door incompetente arbitrage. Slotsom: we hebben dringend nood aan betere scheidsrechters."

En zo blijft Gent buiten de top-6 kamperen, met nog tien speeldagen voor de boeg. Maar De Witte maakt zich geen zorgen: "Play-off 1 halen blijft zeer realistisch en eens we daarin zitten is er misschien ook meer mogelijk en kunnen we hogerop kijken. Gent – Anderlecht vond ik een van de betere matchen van het seizoen, dus we mogen veel meer ambiëren."