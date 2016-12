Wat staat er met Vanhaezebrouck te gebeuren bij AA Gent? Eind januari volgt een belangrijke afspraak en wel deze

AA Gent gaat in het voorjaar van 2017 met Hein Vanhaezebrouck op zoek naar een tweede landstitel in de geschiedenis. Als de Buffalo's naast de Champions League-deelname grijpen, zou de Gentse succescoach wel eens andere oorden kunnen opzoeken.

Nochtans heeft Ivan De Witte een duidelijke visie voor ogen. "Ik zou graag eens een trainer vinden met wie we een structurele langetermijnsamenwerking kunnen hebben, onze eigen Arsène Wenger", aldus de Gent-voorzitter in Het Nieuwsblad.

De Franse oefenmeester staat al sedert 1996 aan het roer van de Engelse topclub Arsenal. Toch beseft De Witte dat dit een zeldzaamheid is. "Hein heeft er de kwaliteiten voor, maar ik vrees dat het niet realistisch is omdat hij nog andere oorden wil verkennen."

Eindafrekening bepalend

Want hoe gaat de samenwerking in de nabije toekomst verder? "Hein heeft nog een contract tot 2018, maar we gaan opnieuw met elkaar spreken over de toekomst. Ik denk dat eind januari, begin februari een goed moment is. Al denk ik dat veel zal afhangen van de eindafrekening in de competitie", besluit De Witte.