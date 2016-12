Gent-voorzitter verrast door opvallend optreden van Vanhaezebrouck in Extra Time: "Ik wil voorzichtig zijn, maar..."

Hein Vanhaezebrouck zakte maandagavond naar de studio van Extra Time af. Zoals gebruikelijk volgde een opvallend optreden van de Gent-coach, dat zag ook zijn voorzitter.

Vanhaezebrouck ging een klein uur lang in op allerhande thema's. Enkel op de refs hield hij zich bewust in. "Het zou merkwaardig zijn als ik daar iets nieuws had gehoord", aldus Ivan De Witte in Het Nieuwsblad. "Maar het feit dat Hein bepaalde zaken en grand public naar voor bracht, had wel een bepaalde dimensie."

Zo ontbrak volgens De Witte het eenheidsgevoel. "Ik wil voorzichtig zijn, maar wat me verraste was het soms tweedimensionale in zijn discours. Terwijl de club één geheel is. Met als leidende figuren de voorzitter en dicht daarbij de algemeen manager."

Wij en zij

"De andere mensen zijn de bouwstenen van dat geheel. Maandag had ik soms een beetje de indruk dat het een verhaal van wij en zij was."