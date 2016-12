Kortrijk-fans over de malaise bij KVK: "Zó goed was het in het begin van het seizoen ook niet"

Foto: © photonews

Bij KV Kortrijk lijkt het na een degelijk begin van kwaad naar erger te gaan. Na lang in de top-zes te vertoeven, is het team in vrije val. We legden ons oor te luister bij de supporters.

De boutade dat KVK uitstekend aan het seizoen begon, wordt meteen ontkracht. "Ik denk dat het overdreven is. Uiteindelijk haalden we nog maar zes overwinningen, dus zo vaak werd er in het begin ook niet gewonnen. Die 4-1 tegen Racing Genk was goed, maar een momentopnamen", aldus Giovanny Saelens van United 19.

"Doordat heel wat ploegen steken lieten vallen, stonden we wel een tijdje in de top-zes, maar de schifting moest nog gebeuren. Als we wonnen, was het doorgaans met nipte cijfers. We hopen op winst in Westerlo zodat we toch met een beetje vertrouwen de winterstop in kunnen", ging hij verder.

Nul op vijftien

Momenteel zit Kortrijk immers in de rats. Met een nul op vijftien oogt het rapport heel slecht. "Niemand had dat zien aankomen." Dat zorgt ervoor dat de supporters zich toch al wat roeren, maar dat vindt Saelens voorbarig.

"Veel fans staan al te schreeuwen om het vertrek van Belhocine, maar dat zijn net diegenen die vorig jaar nog luider aan het roepen waren om Belhocine als T1 aan te stellen na het ontslag van Walem." Hij wil de staf tijd gunnen.

Het stoort ons dat het lijkt alsof de spelers er geen zin in hebben -Giovanny Saelens

"Zoals steeds wordt er gezocht naar een zondebok, maar dat vind ik nogal goedkoop. Ik vind wel dat het eens tijd mag worden voor rust binnen de staf, want de heisa rond het al dan niet toelaten om Belhocine te laten coachen langs de zijlijn, weegt volgens mij ook wel door op de kern." Toch moeten de spelers wat meer inzet tonen.

"Wat ons op dit moment stoort is dat het leek alsof de spelers er geen zin in hadden. Als je met zo’n ingesteldheid aan wedstrijden begint, wordt het lastig natuurlijk. Gisteren zag ik op dat vlak alvast beterschap, maar toch zag je de kopjes te snel gaan hangen na de 0-1. 15 op 30 thuis is ook te weinig, hopelijk kunnen we dat verbeteren in onze volgende thuiswedstrijd... tegen Zulte Waregem", sloot hij af.