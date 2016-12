Weiler heeft spelers waar hij ze wil: "Als er zijn die niet willen volgen, is dat hun probleem"

Foto: © photonews

Het lijkt erop dat René Weiler alle neuzen in dezelfde richting heeft gekregen. De Zwitser ging de conflicten niet uit de weg tijdens de eerste seizoenshelft, maar heeft zijn spelers nu blijkbaar waar hij ze wil hebben.

En vooral Weiler heeft zijn groep gevormd. Daar wil hij nu enkel nog jongens bij die in zijn filosofie passen: ervaren, geen te opstandig karakter en - als dat daarmee rijmend is - jongens die de kar kunnen trekken. Wat er allemaal opzijgeschoven is in de voorbije maanden hoeft niet op een tweede kans te rekenen, want Weiler ziet dat zijn kleedkamer eindelijk aan elkaar hangt, op en naast het veld.

"Ik denk dat het nodig was dat er een lijn werd getrokken. Iedereen moest in dezelfde richting kijken en daar heeft de coach de nadruk op gelegd", knikt Leander Dendoncker. "Als er dan zijn die niet willen volgen, is dat jammer voor hen. De groep vond wel dat het nodig was. "