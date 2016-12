De meest complete spits van het land? U hebt gekozen

Woensdag stelden we u de vraag: wie is de meest complete spits van België. En daar had u een duidelijk antwoord op. Bij Anderlecht en Standard lopen de twee beste aanvallers van het land rond.

Lukasz Teodorczyk haalde het met bijna 40 procent van de stemmen. Al is er wel wat discussie: voor sommigen moet een spits meer kunnen dan enkel scoren. En dan - we spraken over de meest complete - vinden veel lezers Orlando Sa de beste. Dat maken we toch op uit de reacties op het artikel.

Sa, toch wel indrukwekkende cijfers

Sa kreeg 22,06 procent van de stemmen en we moeten eerlijk toegeven dat zo'n cijfer - gezien de aanwezigheid van veel paars-witte en blauw-zwarte fans op onze site - toch redelijk indrukwekkend is. Veel mensen zijn dus onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van de aanvaller van de Rouches.

Maar Teodorczyk - we hadden er ook onze twijfels bij in het begin - laat zijn ploeg tegenwoordig ook goed voetballen zonder zelf te scoren. Hij is een rustpunt in aanval en kan behoorlijk technisch uit de voeten. Vossen wordt dan weer afgerekend op de vele penalties die tussen zijn goals zitten en krijgt 16 procent van de stemmen. En ook Karelis scoort nog in de dubbele cijfers met 10 procent.