Toch een rare situatie voor Deschacht: de ene dag op trainingsveld, de andere moet hij dan weer naar de zaal

Foto: © photonews

René Weiler heeft zo zin principes en manier van werken. De dag voor een match traint hij normaal gezien enkel met de spelers die in aanmerking komen voor de wedstrijd. En daar is Olivier Deschacht dus niet meer bij.

Deschacht mocht dinsdag wel nog de veldtraining met de A-ploeg meedoen, maar het was op het gezicht van de ouderdomsdeken af te lezen dat hij serieus in zijn eer gekrenkt is. Woensdag moest hij immers naar de zaal, samen met de anderen die niet in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.

Weiler traint de dag voor een match enkel met de wedstrijdselectie. En daar zit Deschacht dus ook vanavond niet bij, of er moeten al zieken of geblesseerden vallen. En dan nog... Deschacht zit zo op een heel vreemd regime, want Harbaoui mag in het geheel niet meer meetrainen met de A-kern. Of wil Weiler hem testen?