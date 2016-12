Milicevic niet te spreken over Lambrechts: "Hij deed het ook al bij Meïté"

Foto: © photonews

Danijel Milicevic scoorde twee doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht, maar was achteraf uiteraard teleurgesteld. Dat had allemaal te maken met het optreden van ref Lambrechts.

De scheids gaf Esiti immers een onbegrijpelijke rode kaart en floot zo de match naar de vaantjes. "Het is niet de eerste keer dat hij het deed. Hij was ook de scheidsrechter van Standard-Zulte Waregem, waarbij hij Meïté die rode kaart gaf." Ook die was immers onterecht.

"Of hij wedstrijden van dit niveau aankan? Als ze hem voor deze wedstrijd aanduiden wel, zeker", aldus Milicevic sarcastisch. "Het veranderde de hele wedstrijd. Zo'n beslissing in een echte topmatch..." Na de eerste helft kwam het even tot een opstootje.

Zo'n beslissing in een echte topper... -Danijel Milicevic

"Wat er gebeurde? Ik zag het en ik zag het ook niet", bleef de middenvelder op de vlakte. "Het was vooral wat nervositeit na die rode kaart, onze bank was niet tevreden over de reactie van Nuyinck." Daarna bleef Gent echter de betere ploeg.

"We konden het balbezit vasthouden en nog enkele kansen creëren, maar door de vermoeidheid kwamen er ook counters van Anderlecht." Gent gaf de eerste twee doelpunten ook gewoon weg. "De eerste was vermijdbaar, de tweede was echt een cadeau."

"Het derde doelpunt was een echte wereldgoal. Met z'n linker en dat voor een rechtsvoetige. Het zit allemaal wat tegen. Dit is al de derde rode kaart die we extreem licht krijgen. We zijn erg teleurgesteld, want we speelden goed, maar blijven met niets achter", sloot Milicevic af.