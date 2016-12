Kristinsson kan leven met een punt, maar... "Hadden op het einde nog de kans om de 3 punten te stelen"

Sporting Lokeren pakte woensdagavond een punt op het veld van Standard en puurde zo 11 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Runar Kristinsson was achteraf blij met dat punt.

"Het was een moeilijke match", opent Runar Kristinsson. "We stonden goed te verdedigen in de eerste helft en waren blij met een 0-0 ruststand. In de tweede helft was er meer druk van Standard. Uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt. We hadden op het einde nog de kans om de 3 punten te stelen, maar dat zou niet het juiste resultaat geweest zijn."

Zijn collega Aleksandar Jankovic zag een duidelijke duwfout bij de gelijkmaker van Maric. "Ik heb niet goed gezien wat er gebeurd is", bekent Kristinsson. "Maar we kunnen ook over andere dingen spreken. Die tweede gele kaart van Koen (Persoons), dat was geen geel."

Lokeren terug op de rails

Lokeren staat na de 11/15 in veilige oorden. De komst van Kristinsson had duidelijk een positieve impact. "We zaten in een moeilijke situatie, maar de jongens hebben hard gewerkt. In de laatste 3 matchen kwamen we telkens op achterstand, maar we zijn altijd teruggekomen. Met het nodige geluk uiteraard", besluit de IJslander.