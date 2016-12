Genk-speler kondigt nu al vertrek in de zomer aan

Foto: © photonews

Bij Racing Genk zit er eentje die na dit seizoen andere oorden wil opzoeken. Sandy Walsh wil immers ergens onbetwist titularis worden en dat zit er niet in bij Genk.

Walsh ligt dikwijls in de balans met Timothy Castagne voor de rechtsachterplaats. Beiden spelen ongeveer de helft van de matchen. De 21-jarige Nederlander kwam al in tien competitieduels dit seizoen in actie en speelde 9 Europese wedstrijden. Toch wil hij niet langer bij de Limburgers blijven.

Hij heeft geen zin om zijn aflopend contract te verlengen, weet L'Avenir. En dus ziet Genk hem gratis vertrekken. De verdediger speelde ook al bij de jeugd van Anderlecht alvorens naar Genk te verkassen. Met zijn dubbele Nederlands-Engelse nationaliteit heeft hij redelijk wat opties.