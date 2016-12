Standard heeft beet en geeft langdurig contract: "Vrijdag medische testen"

Foto: © photonews

Met enkele gerichte aankopen wil Standard na de winter alsnog een gooi doen naar PO1-voetbal. Een van de nieuwe jongens zakte woensdagavond al naar Sclessin af.

Daar speelden de Rouches 1-1 gelijk tegen Sporting Lokeren. Geen goed resultaat met het oog op de beoogde top 6. Dat zag ook Filip Mladenovic, die in Luik een langdurig contract kan tekenen.

De Servische vleugelverdediger moet helpen de schorsing van Andrade op te vangen. Voor coach Aleksandar Jankovic is Mladenovic geen onbekende. Hij had hem onder zijn hoede toen hij nog aan de slag was als coach van de Servische beloften.

De Rouches hebben het nieuws zelf weten te bevestigen. Vrijdag zijn er de medische testen, daarna kan de handtekening definitief volgen: