Standard is punten definitief kwijt voor opstellen Imke Courtois, Gent herfstkampioen

Foto: © photonews

De zaak rondom Standard in de Super League is nu definitief. Een evocatiezitting heeft nu een definitief oordeel geveld. In het nadeel van Standard.

Imke Courtois speelde begin september zowel tegen OH Leuven als tegen AA Gent gewoon mee, terwijl ze volgens die twee clubs op dat moment nog niet speelgerechtigd zou zijn geweest. Tegen Leuven werd gewonnen, tegen Gent 1-1 gelijkgespeeld.

Pas vanaf 7 september was ze speelgerechtigd. Zowel in eerste aanleg als in beroep kreeg Standard ongelijk, waardoor het de punten tegen Gent en OH Leuven gewoon kwijt zou zijn. Maar de Rouchettes gingen in evocatie tegen die beslissing.

Volgens Standard heeft de administratie bij de voetbalbond de verantwoordelijkheid in de niet-speelgerechtigheid van Courtois. Een beslissing over de gegrondheid van de evocatie volgde donderdag 22 december.

De Evocatiecommissie heeft de klacht weliswaar ontvankelijk verklaard, maar niet valabel. En dus verliest Standard vier punten, Gent is nu plots de nieuwe leider in de Super League.