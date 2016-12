Buffel kritisch voor kalendermaker, maar ook steun en toeverlaat van zijn coach: "Ja, we hebben nog vertrouwen in Maes"

Foto: © photonews

Racing Genk staat in de rechterkolom en heeft reeds acht punten achterstand op de zesde. Play-off 1 halen wordt in de laatste tien wedstrijden bijzonder moeilijk. Peter Maes zal dan waarschijnlijk ook onder vuur komen te liggen, maar het vertrouwen van zijn spelers heeft hij wel nog.

Ouderdomsdeken en kapitein Thomas Buffel wil zijn coach absoluut niet laten vallen. "Hopelijk kunnen we na Nieuwjaar een reeks neerzetten en zo misschien nog een waterkansje maken op play-off 1", aldus Buffel. "Nee, we hebben geen problemen om ons te motiveren. En dat ligt zeker niet aan Peter Maes. Hij wil er altijd voor gaan en geeft nooit op. Dat brengt hij ook over op de groep. We blijven in hem geloven."

Maar Genk dat slechts negende staat, dat strookt absoluut niet met de ambities van voor het seizoen. "De vele matchen hebben ons echt genekt. We hadden weer maar twee dagen recuperatie. Dat is de keerzijde van ons parcours in Europa en in de Beker. Ik begrijp ook niet dat de kalendermaker ons geen extra dag rust gunde. We hadden ook morgen (vandaag) kunnen spelen", was Buffel kritisch voor de kalendermaker.