Gent sakkert: "Goed beeld wat er zou gebeurd zijn met 11 tegen 11 ..."

AA Gent heeft in eigen huis een keertje verloren. Zo blijft het ook buiten de top-6 staan na 20 speeldagen. "Bepaalde factoren speelden niet in ons voordeel", klonk het achteraf. Inderdaad: de arbitrage was niet echt goed, met vroeg en erg streng rood voor Esiti.

"Het was een heftige wedstrijd, zowel op als naast het veld", aldus Thomas Foket meteen na de wedstrijd. "De rode kaart heb ik niet goed gezien, maar het zou niet terecht zijn geweest?"

"Wel: als die uitsluiting niet zou zijn gevallen, dan heb ik wel een goed beeld wat er zou gebeurd zijn. Het is normaal dat ze wat kansen krijgen met een man meer, maar wij zijn altijd ons spel blijven spelen. Een aantal factoren waren niet in ons voordeel, zuur om op zo'n manier te verliezen."

Opmerkelijk: Foket stond voor ene keertje rechts in de centrale verdediger: "De coach heeft me niets gevraagd, maar me gewoon daar gezet. Het is eens iets anders, echt veel meer stress had ik er niet door."