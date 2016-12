Transfergeruchten 22/12: Lukaku, Courtois, James...

Foto: © Photonews

Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis te halen. In Europa worden de verlanglijstjes van onder het stof gehaald en wij zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

Thibaut Courtois zou zelf wel naar Spanje willen terugkeren. Hij heeft Real Madrid in gedachten, lees hier meer.

Romelu Lukaku tekent wellicht een verbeterd contract, Koeman bevestigt dat de onderhandelingen lopen.

Chelsea zou niet langer azen op James Rodriguez, het prijskaartje van 70 miljoen euro zou de oorzaak zijn.