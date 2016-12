Twee Genkies krijgen veeg uit de pan: "Dat kan je niet permitteren" en "Hand in trui? Onwezenlijk", maar coach ziet het helemaal anders

Racing Genk verloor ook op bezoek bij Zulte Waregem drie belangrijke punten in de strijd om play-off 1. En dus ziet het er voor de Limburgers stilaan dramatisch uit. Twee spelers kregen een veeg uit de pan, maar Peter Maes bleef erg positief.

"Het was een ploeg in twee blokken", aldus Gert Verheyen in zijn analyse na de wedstrijd. "5 verdedigend ingestelde spelers en 5 aanvallers. Een verdediging zonder hulp? Dat is te weinig. Peter Maes had het vooraf gevraagd om met zijn allen Heynen te helpen, maar het gebeurde niet."

Al vond Peter Maes dat niet meteen: "Neen, we hebben het gemis van Ndidi wel degelijk collectief opgevangen. We konden ook geen twee behoeders voor de defensie brengen, maar we speelden een goede wedstrijd", aldus de oefenmeester van de Limburgse club. "Enkel in de zone van de waarheid ontbrak het ons aan iets."

"Want we waren dominant en er was kwaliteit op de rest van het veld. We worden keihard afgestraft bij het tegendoelpunt. Maar Heynen de steun geven? Het was niet meer nodig dan nu. Susic denkt ook vaak vooruit, dat is misschien nog een leermoment." Al was de match van Susic echt kort samen te vatten: onvoldoende.

Of zoals Verheyen het omschreef: "Hij had een houding van enkel maar voetballen in balbezit. In balverlies liep hij wat te tjokken, dat kan je je niet permitteren. En Pozuelo speelde met zijn handen in zijn truitje, dat kan niet. Zo verlies je een deel van je mogelijkheden toch wel."