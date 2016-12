Vanhaezebrouck: "Natuurlijk mag voorzitter spelers toespreken, als hij het eerst vraagt"

Foto: © Photonews

Een verrassing op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck. Hein, die doorgaans alles leest wat er verschijnt over AA Gent, viel uit de lucht wanneer men het had over de toespraak van voorzitter Ivan De Witte.

Na de twee op negen en de uitschakeling in de Beker van België, kondigde De Witte aan dat hij de groep zou toespreken. Met Anderlecht wacht donderdagavond immers een vette kluif. "Daar heb ik hoegenaamd geen probleem mee, als hij het maar vraagt", aldus Vanhaezebrouck. "Hij heeft het gevraagd en het gesprek vond al plaats."

Ik was niet aanwezig -Hein Vanhaezebrouck

"Dat mag uiteraard niet te kort voor de wedstrijd, anders haalt het niets uit." Voor Vanhaezebrouck is het alvast iets nieuws. "Neen, dat heb ik nog niet meegemaakt. Wat er gezegd is? Ik was niet aanwezig", ging de coach verder.

"Het is iets tussen de voorzitter en de spelers", legt Vanhaezebrouck uit. "Of het voor herhaling vatbaar is? Als het iets uithaalt, mag de voorzitter elke week met de spelers praten."