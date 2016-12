VIDEO: AA Gent legt batterij vuurwerk klaar, maar... ontsteekt het niet

Foto: © photonews

Voor de topper tegen Anderlecht had Gent iets speciaals in petto. Het zou naast een tifo ook bengaals vuur aansteken aan de rand van het veld, maar dat ging niet door.

Het vuurwerk stond wel klaar, maar bij het testen van de eerste, bleek de rookontwikkeling wellicht iets te groot. We kunnen geen andere reden bedenken waarom het feest bij het betreden van het veld niet doorging.

Wél op de afspraak waren de Buffalo Indians, die voor de gelegenheid een tifo organiseerden in de familietribune in plaats van de spionkop. Mooi gebaar van de sfeergroep van de Buffalo's. Bekijk hieronder de tifo, opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.