Wauw! 'Courtois wil zelf naar Real Madrid'

Foto: © photonews

De geruchten rond Thibaut Courtois en Real Madrid gonzen al een tijdje door voetballand, maar nu lijkt een overgang toch al iets tastbaarder. De doelman zou immers zelf graag de overstap maken.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Marca staat Courtois niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar Spanje. Hij zou volgens de krant aan een ploegmaat en zijn naasten al zijn keuze aangekondigd hebben.

Terug voor de liefde

Volgens de krant zal hij vanaf 30 juni aansluiten bij Real Madrid. Hij zou terug naar La Liga en meer bepaald Madrid willen voor zijn partner, die hij daar leerde kennen. Bovendien zijn ze bij Real naarstig op zoek naar een doelman.

Navas doet het momenteel goed, maar eigenlijk had De Gea daar al een tijdje tussen de palen moeten staan. In de bestuurskamers zouden ze iets meer uitstraling in doel winnen en dat lijkt een klus voor Courtois. Al zal Abramovich hem niet zomaar laten gaan.