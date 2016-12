Krijgt Tielemans eindelijk concurrentie? Of gaat hij voor vier op vier

Foto: © photonews

Wie is straks de 'belofte van het jaar' op de uitreiking van de Gouden Schoen? De voorbije drie jaar was het een nogal eentonige bedoening, want Youri Tielemans kwam telkens als winnaar uit de bus. Maar is dat ook dit jaar het geval?

Tielemans komt - volgens ons - niet in aanmerking voor de Gouden Schoen. Maar tot zijn 21ste zal hij in de categorie 'Belofte van het Jaar' wel altijd meespelen voor de prijzen. Maar nu krijgt hij toch serieuze concurrentie van een aantal andere tieners. Al zal hij waarschijnlijk wel weer in de top drie eindigen of zelfs winnen. Hier zijn de concurrenten... vooral uit Genk.

Wilfred Ndidi

De verdedigende middenvelder heeft een schitterend 2016 - op persoonlijk vlak dan - achter de rug. De middenvelder van 19 jaar oud werd door Peter Maes onmisbaar gemaakt en hij kruidde dat met enkele wereldgoals. Zijn niveau was ook zo constant dat er moeilijk om hem heen gekeken kan worden.

Leon Bailey

Minder constant, maar de man van de flitsen. Er zijn maar weinig spelers in België die zijn snelheid en techniek aan elkaar koppelen. Dat hij nog geen constante in zijn prestaties kan leggen, is normaal aangezien hij op jonge leeftijd één van de meest bepalende spelers van zijn ploeg is. Soms probeert hij te veel te forceren.

Henry Onyekuru

De man die bij Eupen de rechterflanken van de tegenstander teistert. Ook hij is dit seizoen ontbolsterd en heeft al interesse uit binnen- en buitenland opgewekt. Op zijn 19de lijkt ook hem een mooie toekomst te wachten te staan. Enige nadeel: hij speelde slechts een half seizoen in de hoogste klasse.

Landry Dimata

De 18-jarige beer van Oostende wordt door heel wat Engelse clubs met argusogen gevolgd. Hij kan een bal beschermen, heeft een meer dan degelijke techniek en scoort ook makkelijk. KV Oostende beseft dat het goud in handen heeft.