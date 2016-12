Aanvaller die enorm gewild is door Anderlecht is duidelijk: "Mijn transfer in januari komt er wel"

Foto: © photonews

Net als vorige zomer mikt RSC Anderlecht op aanvallers tijdens de wintermercato. Een van de nieuwkomers in de paars-witte voorlinie kan Mikael Ishak worden.

De Zweedse aanvaller komt momenteel voor het Deense Randers FC uit en daar zijn ze op de hoogte van de de nadrukkelijke belangstelling. "Er is interesse in Ishak, maar het bod moet hoog genoeg zijn", aldus Randers-directeur Ole Nielsen in Het Nieuwsblad.

De 23-jarige spits die 34 keer scoorde in 78 matchen voor zijn huidige club, wordt ook gevolgd door het Griekse Panathinaikos. En dus klinkt Ishak vol vertrouwen. "Ik hoop dat de club er nog wat geld voor krijgt, maar mijn transfer in januari komt er wel."