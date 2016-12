Dit is ons Team van de Week!

Speeldag twintig in de Jupiler Pro League zit erop. De afsluiter werd uiteindelijk een tumultueuze topper tussen Anderlecht en AA Gent. Voer genoeg voor ons Team van de Week.

Doel

Tussen de palen kon Frank Boeckx nog eens voet zetten op het gras van zijn AA Gent. Hij kwam goed weg bij een slippertje, maar haalde daarna enkele gemaakte goals nog uit zijn netten. Prachtprestatie van de ervaren rot.

Verdediging

In de defensie tekende Bjelica voor een sterke prestatie. Het is wat met de Nederlander, ofwel speelt hij de pannen van het dak, ofwel mag hij vroeger gaan douchen. Timothy Derijck was dan weer onverzettelijk bij Zulte Waregem. Op rechts stuwde Jans Waasland-Beveren naar een héél belangrijke driepunter.

Middenveld

Op het middenveld speelde Neto één van zijn beste wedstrijden in het shirt van AA Gent. Tielemans en Dendoncker kregen geen voet aan de grond in de Ghelamco Arena. Meïté deed hetzelfde bij Zulte Waregem, heersen, mét goal.

In het Brugse beginnen ze stilaan aan een feestdag te denken om de dag te herinneren waarop ze Ruud Vormer wegplukten bij Feyenoord. Alweer een uitstekende wedstrijd van één van de favorieten voor de Gouden Schoen.

Aanval

Voorin kreeg Moses Simon een waarschuwing die kon tellen van Vanhaezebrouck en hij pikte het wonderwel op. Met goeie acties én een assist was hij de drijvende kracht achter de Gentse aanvallen. Belfodil deed hetzelfde voor Standard in Lokeren.

Anderlecht heeft met Lukasz Teodorczyk een echte killer in huis, maar bij Lasse Nielsen was dat telegram nog niet aangekomen. 'Teo' scoorde er twee en bracht Anderlecht zo voorbij AA Gent. Vossen soorde dan wel niet, hij was instrumentaal in de zege van Club bij Eupen.