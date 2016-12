Hamdi Harbaoui kan naar PO1-concurrent van Anderlecht, onder één heel belangrijke voorwaarde

Foto: © photonews

Hamdi Harbaoui zal na de winter elders voetballen. Of dat in België dan wel in het buitenland gebeurt, moet blijken.

Charleroi is hoe dan ook enorm geïnteresseerd. De Zebra's hebben nood aan een goeie targetman voorin en wil dan ook de financiële middelen vrijmaken om een spits, genre Harbaoui, aan te trekken.

Alle 9 matchen

De Tunesiër is dus haalbaar, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Charleroi wil hem dan wel alle 9 resterende matchen van de reguliere competitie kunnen inzetten, zo liet sportief directeur Mehdi Bayat verstaan in La Dernière Heure.

Als Harbaoui naar de Africa Cup moet, mist hij de eerste wedstrijden na de winterstop. Harbaoui gaf eerder zelf aan dat hij liever naar het buitenland trekt. (Lees HIER meer)