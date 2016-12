Dejaegere zag Gent terugvechten na rode kaart, maar: "Scheids voelde match niet aan"

Foto: © photonews

AA Gent liep donderdagavond in eigen huis tegen Anderlecht tegen een zure nederlaag aan. Ook Brecht Dejaegere vond dat ref Lambrechts boter op het hoofd had.

"Als zelfs Francky Vandendriessche hevig reageert, dan weet je dat het heel diep zit", aldus Dejaegere achteraf. "Ik was ook kwaad, nog altijd wel een beetje. Soms moet je als scheidsrechter de match aanvoelen, dat was er vandaag niet."

Kind van de rekening werd Esiti. "Anderson Esiti was ontgoocheld en boos, het was een mix van emoties." Daarna speelde Gent met tien man toch nog dominant. "Er kwam natuurlijk meer ruimte, maar zelfs met de kansen die we weggegeven hebben, hadden we nog kunnen winnen."

Chipciu mag het nog proberen

Na twee al bij al vermijdbare goals, tekende Chipciu het Gentse vonnis met een wereldgoal. "Als je die derde goal ziet, heb je het gevoel dat alles tegen zit. Hij mag dat nog proberen, het zal niet lukken. Ach, we moeten vooral de weerbaarheid, mentaliteit en ons voetbal onthouden en voor de drie punten gaan in Gent", sloot Dejaegere af.

Bekijk hieronder de reactie van Dejaegere, opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.