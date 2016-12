Boeckx weet waarom topper ontaardde: "Er stond er één aan de zijlijn iedereen op te jutten"

Foto: © photonews

We kunnen hem deze keer wel begrijpen, Hein Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo's was razend, maar moet zich dringend toch eens leren beheersen, want zijn woede-uitbarstingen gaan hem nog dikwijls in de problemen brengen. En deze keer liep het al even uit de hand.

Vanhaezebrouck bleef razen en tieren bij elke beslissing van de ref die enigzins in het nadeel van Gent geïnterpreteerd kon worden. En het stadion reageerde op elke uitbarsting. De sfeer geraakte op den duur zo opgejut dat er bij het rustsignaal zelfs een opstootje ontstond. Frank Boeckx was dan ook snel om de schuld bij Vanhaezebrouck te leggen.

"Er stond er eentje langs de kant die veel boe en ba verkocht en de gemoederen opjutte", wees hij met de vinger naar Vanhaezebrouck. "Daardoor kookte het ook even over", aldus de man die wel ook een paar cruciale reddingen in huis had. "Ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Anderen misschien niet, maar dat is hun probleem. Die uitschuiver? Ja, die was niet ingecalculeerd", lachte hij.