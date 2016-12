Bondsparket maakt straffen Esiti en Vanhaezebrouck bekend na tumultueuze topper van donderdag

Het Bondsparket was er deze morgen vroeg bij om samen te zitten over de wedstrijden van de afgelopen speeldag. Op het programma stond vooral de topper van gisteren, waarover wel wat te zeggen was.

En het Bondsparket heeft voorstellen gedaan. Zo wordt Anderson Esiti niets weerhouden en wordt de rode kaart dus als voldoende bestempeld. Een beslissing die te verwachten viel, want de uitsluiting van ref Eric Lambrecht was wel bijzonder zwaar te noemen. Esiti ging - na een tackle van Nuytinck - op de enkel van de verdediger staan, maar van kwaad opzet leek geen sprake.

Hein Vanhaezebrouck bleef echter razen en hij moet wel een schorsing vrezen nadat hij door Lambrecht op het einde van de match naar de tribune werd gestuurd. Het Bondsparket vraagt een schorsing van één speeldag vanaf 19 januari en 400 euro boete. Gent kan zich nog wenden tot de Geschillencommissie en zal dat waarschijnlijk ook doen.