Brusselmans keert zijn kar: "De boys van ... worden de toekomstige kampioenen"

De Belgische titelstrijd zal in het voorjaar van 2017 nog razend spannend worden. En toch tekenen zich richting de jaarwisseling enkele patronen uit, ziet ook Herman Brusselmans.

De schrijver en analist hield lange tijd vol dat AA Gent Club Brugge zou opvolgen als kampioen, maar daar stapt hij nu van af. Bovendien belooft Brusselmans nóg vaker naar voetbal te kijken.

"Geef toe, er gaat niks boven een leuke wedstrijd, met 22 spelers die zich terdege inspannen, waarin zowel tactische als technische superioriteit beoogd wordt, en die de talloze toeschouwers negentig minuten puur plezier schenkt", is Brusselmans van mening in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Hopen op Gent

"Zoals de match van vorige woensdag, Eupen tegen Club Brugge, waarbij werd gewonnen door onze toekomstige kampioenen, de boys van Michel Preud'homme. Desondanks blijven wij hopen dat AA Gent geregeld vriend en vijand zal verrassen."