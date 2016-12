"Vormer Gouden Schoen? Nuttig maar niet spectaculair" en "Pas op voor Teodorczyk"

De ploegmaats van Ruud Vormer braken deze week een lans voor hun middenvelder. Voor hen is hij de topfavoriet voor de Gouden Schoen. Een keuze voor een speler die niet echt de flair van vorige winnaars heeft. Maar ook Jan Ceulemans ziet weinig andere kandidaten.

We vroegen Ceulemans, zelf drie keer winnaar van de Gouden Schoen, wat hij denkt over Vormer. "Het is een nuttige speler. Michel Preud'homme weet ook dat hij elke taak die hij hem geeft perfect zal uitvoeren. Hij is zijn verbindingsmiddel op het veld. Die jongen toont elke keer 200 procent inzet", is Ceulemans lovend over de Nederlander.

Maar het zou een vreemde winnaar zijn, als we kijken naar wie het nog won. "Ja, maar wie anders? Hoeveel zijn er nog die in aanmerking komen? Izquierdo heeft inderdaad meer het profiel, maar die was in de tweede ronde veel geblesseerd. En pas op voor Teodorczyk, want die ligt nog het meest vers in het geheugen. De punten voor de tweede ronde moeten nog gegeven worden en die gaat er héél veel pakken. Izquierdo was in de tweede ronde meer met vallen en opstaan."

Teodorczyk zal ook gisteren weer zieltjes - en stemmen - gewonnen hebben.

"Er is geen 100 procent favoriet. Vorig jaar wist je dat Sven Kums de Schoen ging winnen. Maar nu? Er zijn een aantal jongens, waaronder Vormer, die op het juiste moment in vorm zijn. Maar er is niemand die er een heel jaar bovenuit stak. Vormer is wel nuttig, maar ook niet spectaculair."