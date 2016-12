Depoitre voor onze camera: "Natuurlijk mis ik België. Anderlecht? We zien wel"

Laurent Depoitre was in Gent voor de topper tussen AA Gent en Anderlecht, het team waaraan hij de laatste dagen stevig gelinkt werd. We vroegen de voormalige aanvaller de kaas van het brood.

Hij kreeg alvast een interessante wedstrijd te zien. "Ja, er waren wel wat doelpunten, acties en zaken te zien op én naast het veld", aldus Depoitre achteraf bij Voetbalkrant.com. "Het was goed om nog eens tussen de supporters te zitten."

"Of ik België mis? Uiteraard, ik heb hier al mijn vrienden en familie. In Porto zit ik wat ver weg van iedereen." Daar begint hij na een moeilijke periode terug in de ploeg te geraken. Hij maakte de winnende goal tegen Chaves.

"Dat deed heel veel deugd, ik had het ook niet makkelijk. Ik heb kunnen tonen tot wat ik in staat ben." Toch kwam er al een bod van Anderlecht binnen. "Ik wist het ook maar uit de krant, maar ik wil vooral slagen bij Anderlecht."

Of hij ja of neen zegt tegen een transfer naar Anderlecht, weet hij nog niet. Bekijk hieronder ons interview met Laurent Depoitre. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.