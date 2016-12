Belg is dé hype in de Ligue 1: "Als je in België in één week scoort tegen Anderlecht en Club Brugge, krijg je wel wat aandacht. Maar hier..."

Nill De Pauw verliet in de zomer van 2015 Sporting Lokeren voor het Franse Guingamp. Na anderhalf jaar laat de vleugelaanvaller van zich horen en hoe.

Vorig weekend scoorde De Pauw tegen de Franse landskampioen PSG. "Had je me dat in het begin van het seizoen verteld, ik had gezegd: dream on", aldus onze landgenoot in Het Laatste Nieuws. "Opeens was ik een hype. 'De Pauw, de Supersub'."

"Als je in België in één week scoort tegen Anderlecht en Club Brugge, krijg je wel wat aandacht. Maar hier... Ik maakte op één week tegen én Lyon én PSG een goal. Dan ben je hot. Cinema à volonté." (lacht) Maar ik klaag niet. Laat dit nog maar even duren."