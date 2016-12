Deschacht wordt prioriteit nummer 1 bij Zulte Waregem, maar het wordt moeilijk...

Er is meer duidelijkheid over de situatie van Olivier Deschacht bij Anderlecht. De verdediger heeft twee opties in de komende weken en daar zal hij zich terdege over moeten beraden.

Optie 1: toenadering met Weiler onder impuls van bestuur

Het bestuur van Anderlecht probeert René Weiler en Deschacht bij elkaar te brengen. De beleidsmensen van paars-wit zien de situatie ook met lede ogen aan en zouden het clubicoon een waardig afscheid willen gunnen in zijn laatste contractjaar. Niet dat ze Weiler gaan dwingen om hem te laten spelen, maar ze zouden wel graag zien dat hij als volwaardig A-kernspeler behandeld wordt.

Maar ze willen vooral een consensus tussen beide heren. Het bestuur wil dat ze toenadering tot elkaar zoeken en een eerste gesprek is er al geweest. Maar de beslissing ligt dus volledig bij Weiler. Die moet uitmaken of hij het ziet zitten om Deschacht weer in zijn wedstrijdkern op te nemen.

Dury ziet Deschacht als cruciale pion in de strijd om Europees voetbal.

Optie 2: Zulte Waregem

Francky Dury heeft Deschacht helemaal bovenaan zijn verlanglijstje gezet. De coach van Essevee ziet de ervaren verdediger als een belangrijke zet als ze een gooi willen doen naar de Europese plaatsen en wie weet zelfs naar meer. Hij wil een man die de play-offs kent, met de druk kan omgaan en de jongeren wegwijs kan maken in dat verhaal. Een beetje waarom KV Oostende absoluut Silvio Proto wou.

Het grote probleem daarbij is dat de relatie tussen Anderlecht en Zulte - om het eufemistisch uit te drukken - niet al te best is. De voorbije maanden zijn er verwijten over en weer geslingerd. Anderlecht verweet Zulte Waregem om steeds voor peanuts spelers bij hen te willen weghalen, Dury en co waren dan weer niet blij met die uitspraken en lieten dat duidelijk merken. Maar Zulte Waregem zou - op dit moment - wel eens de beste uitweg voor alle partijen kunnen zijn.