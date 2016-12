Opnieuw hommeles? Radja Nainggolan haalt stevig uit naar bondscoach Martinez én Anderlecht-talent Tielemans

Radja Nainggolan was er de jongste interlandafspraak met de Rode Duivels niet bij. Wel van de partij: Youri Tielemans. Bondscoach Roberto Martinez is een grote fan van de de Anderlecht-middenvelder.

Maar dat is niet iedereen zo blijkt nu. Nainggoan laat zich in Fan! bijzonder kritisch uit over het Anderlecht-talent. "Ik zou Tielemans wel eens in Italië willen bezig zien. Dan praten we achteraf wel of hij de rol aankan."

Ik kon de keuzes die Martinez heeft gemaakt niet smaken - Radja Nainggolan

"Ik zeg niet dat Youri geen goede voetballer is, maar hij heeft dat alleen nog maar in België bewezen. Ik kon de keuzes die Martinez heeft gemaakt niet smaken", voegt onze landgenoot van AS Roma er nog aan toe.

Martinez zocht Nainggolan onlangs op om de plooien weer glad te strijken. Maar dat lijkt niet helemaal gelukt. "Als hij vindt dat ik niet pas in zijn visie en zijn systeem, dan moet hij mij dat zo zeggen. Dat heb ik liever."