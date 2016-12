Het is Anderlecht menens: 'Paars-wit doet bod van 500.000 euro op gegeerd doelwit, maar of dat volstaat...'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht gaat tijdens de wintermercato op zoek naar aanvallende versterking. En de Brusselaars speuren hiervoor op de Scandinavische markt.

Al enkele dagen wordt de naam van Mikael Ishak in verband gebracht met paars-wit. Deense bronnen melden dat Anderlecht intussen een bod van 500.000 euro uitbracht voor de aanvaller die 32 keer scoorde in 71 matchen voor Randers FC. Het is dus maar de vraag of dat bedrag volstaat.

Het Nieuwsblad meldt dat Panathinaikos, de Griekse concurrent van Anderlecht die zich ook nu weer in de strijd mengt, vorige zomer een beter bod uitbracht. Toen mocht Ishak niet vertrekken. Nu liggen de kaarten anders. De Zweedse spits gaf al aan dat de transfer er in januari hoe dan ook komt. (Dat leest u HIER)