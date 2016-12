Verrassende leider van de clean sheets houdt Gent, Anderlecht én Club Brugge af

We zijn 20 speeldagen ver en dus mogen we stilaan terugblikken met enkele opvallende statistieken. Zo is KV Mechelen aan een opmerkelijke reeks bezig.

Zo hield KV Mechelen de voorbije zes wedstrijden liefst vijf keer de nul. Ludovic Butelle heeft dan wel de leiding in het klassement van de clean sheets met negen stuks, maar als we het per ploeg bekijken wordt Club Brugge afgetroefd door KV Mechelen.

Voor Anthony Moris uitviel met een blessure hield hij vijf keer de nul, Coosemans deed dat ondertussen ook al. Straf dus: al 10 keer hield Malinwa de nul dit seizoen.

“De verdediging staat er wel. Voor mij was de match tegen Charleroi een ideaal moment om terug in de ploeg te komen, want naast me staan ze allemaal als een huis. We hebben een goede en brede kern, voor mij was het leuk om terug in de ploeg te staan in ieder geval", was Laurens Paulussen duidelijk.

Ook Edin Cocalic pikte in: “Het draait wel goed defensief. Ik hoop dat het zo blijft. Tegen Charleroi hebben we in ieder geval tegen snelle mannen niks weggegeven. Dat geeft vertrouwen. Dat we nu het meeste clean sheets hebben? Dat is aardig meegenomen. Het is leuk, want we weten vanwaar we komen en dus ook dat we moeten blijven werken om iets te verwezenlijken.“

Aanvallend is het dan weer opmerkelijk hoeveel verschillende spelers de voorbije weken scoorden: “Dat ik kan belangrijk zijn voor de ploeg? Dat is leuk, maar het maakt me niet uit. Elke week is het wel eens iemand anders. Dat is net onze sterkte", beseft Mats Rits.