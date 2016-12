ARB Hamme sluit jaar af met geweldig spektakel (en puntje)

Veidec ARB Hamme heeft 2016 afgesloten met een gelijkspel tegen Basic Fit Brussels. Een trip naar het kolkende Palais du Midi is geen (eindejaars)geschenk, maar de het werd een spektakel om u tegen te zeggen.

Hamme kwam snel 0-2 op voorsprong, maar toen El Moussaoui de 0-3 miste vanop de strafschopstip draaide de wedstrijd. Bij de rust stond Brussels zelfs 3-2 op voorsprong.

De 2e helft was pure propaganda voor het zaalvoetbal. Snel spel, spektakel, scorewissels, de match had het allemaal. Brussels liep uit tot 4-2, maar krijger El Fakiri bracht Hamme opnieuw in de match. Toen Brussels weer uitliep tot 5-3 leek de match gespeeld.

Hamme ging met een meespelende doelman spelen en dat leverde nog succes op. Bilal Achenteh en debutant El Allouchi zorgden nog voor een 5-5 gelijkspel. Volgende wedstrijd is de bekermatch tegen ZVK Mortsel op vrijdag 6 januari.

ARB Hamme speelde met: Kenny Sergeant – Ahmed El Hammouchi – Angelo De Brandt Mo El Moussaoui – Soufian El Fakiri – Ishak Belhaj – Bilal Achenteh Najib El Allouchi – Bjorn Van Overbeke