VIDEO: Pakkend: Broers van Club-fan die zelfmoord pleegde ontroeren iedereen

Een dicht familielid te vroeg verliezen, is één van de verschrikkelijkste zaken die je kan overkomen. Zeker in deze periode. Daarom was het ook zo mooi en ontroerend dat de broers van Club-fan Emiel het aandurfden om met hun verhaal op de radio te komen.

Ze deden dat bij Music For Life, van Studio Brussel, op de Schorre in Boom. Naast een plaat aan te vragen voor hun broer, die helaas zelfmoord pleegde, zamelden ze ook geld in voor de Zelfmoordlijn. Met meer dan 2.100 euro werd het een mooi eerbetoon voor hun broer.

Actie Blue Army

Als plaat kozen ze het toepasselijke You'll Never Walk Alone. Emiel was immers een groot Club-supporter. Het bleef niet bij de actie van broers Alfons en Max. Ook supportersgroep Blue Army organiseert een actie. Club Brugge zal het bedrag dat de broers zelf inzamelden, verdubbelen.

Zo aangrijpend... Onze Foundation verdubbelt graag het ingezamelde bedrag. Max en Alfons komen maandag samen de cheque ophalen. @stubru https://t.co/IC71hJ7XGe — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2016

Zo zal voor de aftrap You'll Never Walk Alone opgedragen worden aan Emiel en zal aan de Blue Army-blokhut een collectebus staan voor de Zelfmoordlijn. Bekijk hieronder het pakkende filmpje. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen. Als je zelf vragen hebt rond zelfdoding kan je terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.