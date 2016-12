De Koster weet wat China zo aantrekkelijk maakt: "50 miljoen netto per jaar"

De Braziliaanse international Oscar gaat zo goed als zeker naar de Chinese competitie. Sportief gezien niet de beste keuze, maar makelaar Patrick De Koster beseft ook: "Als je na vier jaar in de vergetelheid belandt met een bedrag van 160 miljoen op je rekening, is dat misschien ook niet zo erg."

De Koster, makelaar van onder meer Kevin De Bruyne, legt het financiële verschil tussen Europa en China uit. "Een hele goeie voetballer, echt de top van de wereld, kan in de Premier League 500.000 euro per week verdienen. Doe dat maal 50 en je komt op 25 miljoen euro bruto per jaar. In China spreekt men over bedragen van 35 tot 50 miljoen netto per seizoen. Ik denk dat iedereen met gezond verstand zo'n aanbod zou overwegen", vertelt hij bij Sporza.

35-50 miljoen netto per jaar

Maar de vraag is of je daar je carrière niet begraaft. "Mijn vrienden hebben mij die vraag ook al gesteld: "wat als er een bod komt uit China voor Kevin De Bruyne?" Op dit moment zou ik hem nooit aanraden om naar daar te gaan. Geld is een zaak, maar het voetbalplezier, het plezier dat je hebt in je job, dat is ook belangrijk."

"Het is een interessant verhaal voor rijpere spelers die daar kunnen gaan uitbollen. Als ik de manager was van Oscar weet ik niet of ik het hem had aangeraden. Je loopt sowieso het risico om in de vergetelheid te belanden. Maar aan de andere kant, als je na vier jaar in de vergetelheid belandt met een bedrag van 160 miljoen op je rekening, is dat misschien ook niet zo erg."