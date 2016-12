Wat met de topclubs die vechten voor play-off 1? "Als Genk verliest tegen Gent, is het voorbij"

Foto: © photonews

Na de Gentse nederlaag tegen Anderlecht staan de Buffalo's net als Racing Genk en Standard Luik buiten de top-zes met Kerstmis. We legden de situatie voor aan Eddy Snelders en hij schat de kansen van die G5-clubs voor ons in.

“De wedstrijd in Genk wordt een cruciale”, aldus Snelders in een gesprek met Voetbalkrant.com. “De verliezer daarvan heeft toch een probleem. Bij een verlies van Racing Genk is het voor hen voorbij.” De positie van Peter Maes wankelt reeds en zou dan pas echt in gevaar kunnen komen.

“Ik hoop voor hem dat zijn Europese overwintering en het parcours in de Beker voldoende zullen blijken om zijn job te kunnen houden.” Voor AA Gent zou een nederlaag nog niet het doodsvonnis betekenen voor de play-off 1 ambities.

Alles is, zelfs bij een nederlaag, nog mogelijk voor AA Gent, zeker als ze spelen zoals tegen Anderlecht -Eddy Snelders

“Als Genk wint is het voor hen nog mogelijk en wordt die nul op negen vooral psychologisch zwaar voor AA Gent.” Toch ziet hij Gent niet meteen naast play-off 1 grijpen. “Alles is zelfs bij een nederlaag nog mogelijk. Zeker als ze spelen zoals tegen Anderlecht.”

Mechelen staat voorlopig in de top-zes, maar wordt wellicht geen blijver. “Ze moeten ook nog naar Zulte Waregem, het is knap wat KV Mechelen doet, maar ze staan boven hun stand. Het wordt vooral een gevecht tussen Gent, Genk, Standard en Charleroi. De situatie van de Rouches loopt gelijk met die van Gent, maar die hebben in januari ook nog wat moeilijke wedstrijden.”