De laatste 4 in de Hopman Cup zijn bekend!

Foto: © Bosdam Beveren

De halve finalisten in de Hopman Cup zijn bekend. Echt grote verrassingen waren er uiteindelijk niet te noteren. We lijsten het even voor je op!

Bosdam Beveren nam het thuis op tegen tweedeprovincialer Zaffelare en het klasseverschil was vooral voor rust zichtbaar. De thuisploeg trof na 2 minuten al raak via Steels, bij de rust stond de score al op 7-0 via doelpunten van Koppen, Van Moer, Coone (2x), terwijl Steels haar hattrick had volgemaakt.

Na de koffie maakte ook Coone haar hattrick rond, terwijl Koppen en kapitein De Vetter voor 10-0 gingen. Een nieuwe halve finale is het voor Bosdam Beveren.

SC Aalst verloren thuis met zware 3-7 cijfers van Sottegem. De bezoekers bekleden in het klassement de 3e plaats en zijn dus ook favoriet om de beker te winnen. KAA Gent verloor ook thuis tegen VC Aalst met 0-4, tweedeprovincialer Poesele verloor thuis tegen de nummer 10 uit 1e provinciale Wilkracht Idegem met 1-3. In de halve finale speelt Sottegem thuis tegen Bosdam Beveren en spelen Idegem en VC Aalst tegen elkaar.